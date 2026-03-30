BALADES OLFACTIVES Toulouse
BALADES OLFACTIVES Toulouse samedi 16 mai 2026.
BALADES OLFACTIVES
DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-09-12 2026-10-18
Laissez-vous tenter par une balade sensorielle entre présent et passé en passant par le canal de Brienne, le bassin des filtres et le port de l’Embouchure.
Au bassin des Filtres, le canal du Midi ralentit et respire. Pour ses 30 ans d’inscription à l’UNESCO, il se raconte autrement par les odeurs. Une balade olfactive imaginée par Osmoart et animée par Pierre Bénard, où l’air devient et mémoire et présent. Marcher ici, c’est sentir le canal autant que le voir, et laisser l’odeur ouvrir le souvenir… .
DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Let yourself be tempted by a sensory stroll through the Brienne Canal, the Bassin des Filtres and the Port de l’Embouchure.
L’événement BALADES OLFACTIVES Toulouse a été mis à jour le 2026-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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