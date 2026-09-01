Balades pastorales Centre de vacances La Jumenterie Saint-Maurice-sur-Moselle

Informations pratiques

Saint-Maurice-sur-Moselle

Balades pastorales

Centre de vacances La Jumenterie 45 Rue du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la flore des prairies de montagne. Comprendre le pâturage et le travail des éleveurs. Échanger sur les enjeux de l’eau et de la biodiversité. Saviez-vous que 2026 est l’Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux ? L’occasion de célébrer ce mode d’élevage extensif, qui façonne nos paysages et préserve la biodiversité depuis plus de 1 000 ans ! Sur réservationTout public

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Centre de vacances La Jumenterie 45 Rue du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr

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English :

Discovering the flora of mountain meadows. Understanding grazing and the work of herders. Discussing issues related to water and biodiversity. Did you know that 2026 is the International Year of Pastoral Landscapes and Pastoral Herders? This is an opportunity to celebrate this extensive form of livestock farming, which has shaped our landscapes and preserved biodiversity for over 1,000 years! By reservation only

L’événement Balades pastorales Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES