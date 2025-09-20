Balades patrimoniales – 2 visites du village d’Ambronay avec les habitants Abbaye d’Ambronay Ambronay

Balades patrimoniales – 2 visites du village d’Ambronay avec les habitants 20 et 21 septembre Abbaye d’Ambronay Ain

Gratuit et sur réservation – départs et informations à l’espace festivaliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Une balade imaginée par les habitants désireux de partager leurs liens aux patrimoines d’Ambronay. Entre récits de vie, curiosités locales et connaissance scientifique du territoire.

Abbaye d’Ambronay Centre culturel de rencontre d’Ambronay, Place Thollon, 01500 Ambronay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ambronay 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 38 74 00 http://www.ambronay.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://ventes-en-ligne-ambronay.mapado.com/event/618332-balades-patrimoniales »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 74 38 74 04 »}] Fondée sous le règne de Charlemagne dans les années 800 par Barnard, militaire de haut rang, l’Abbaye d’Ambronay est rattachée à la Règle de saint Benoît. Au XIe siècle l’Abbaye jouit d’une totale souveraineté par privilège papal, ne dépendant ainsi que de Rome. L’Abbaye rayonne et possède un territoire important comprenant 44 paroisses, 21 prieurés et 9 doyennés. Ses moines deviennent les administrateurs d’un fief de plus en plus riche et son territoire attire les convoitises des hauts dignitaires avoisinants. Placée au cœur des luttes frontalières entre le Dauphiné et la Savoie, l’Abbaye doit se défendre. Le « château » est alors édifié, un corps de logis flanqué de deux tours dans l’enceinte même de l’Abbaye. Afin de vivre plus sereinement, en 1282, l’abbé Jean de la Baume choisit de se mettre sous la protection du Comte de Savoie. Les moines pourront ainsi se consacrer uniquement à la prière dans la stricte observance de la Règle. Au fil du temps et avec l’arrivée des abbés commendataires, les moines prennent quelques libertés à partir du XVIe siècle. Ils délaisseront, par exemple, les principes de la vie en communauté en construisant leurs propres maisons attenantes à l’Abbaye avec chevaux et domestiques… En 1652, l’Abbaye d’Ambronay est rattachée à la Congrégation des Bénédictins de Saint-Maur. Renouant avec la vie monacale, les moines mauristes rénovent et transforment les bâtiments, réunissent des archives, construisent une bibliothèque. À la Révolution, la Constitution civile du Clergé décrète que les communautés religieuses n’ayant ni vocation d’éducation ni de charité sont déclarées comme étant inutiles. Elle retrouvera sa fonction d’église paroissiale à la fin de la Révolution. Parking à 50m.

