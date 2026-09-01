Balades patrimoniales : à la découverte de Pont-Sainte-Marie Pont-Sainte-Marie
jeudi 17 septembre 2026 · Pont-Sainte-Marie
Informations pratiques
Pont-Sainte-Marie
Balades patrimoniales : à la découverte de Pont-Sainte-Marie
Départ place Charles de Gaulle Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17 16:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Plus qu’une promenade, ces rendez-vous sont l’occasion de se retrouver, d’échanger et de partager un moment convivial, tout en découvrant ou redécouvrant l’histoire et le patrimoine maripontain.
Premier rendez-vous : jeudi 17 septembre, de 14h30 à 16h30
2 km au cœur du Pont-Sainte-Marie historique, au départ de la place Charles de Gaulle.
Au fil du parcours, Michel Gumez partagera ses connaissances et anecdotes sur différents lieux emblématiques de la commune : place Charles de Gaulle, Pont Hubert, rue Anatole France, rue Pasteur, avenue Jean Jaurès, monument aux morts et cimetière.
La balade se terminera par un moment convivial à l’ancien lavoir.
Chacun peut rejoindre la balade en cours de route ou la quitter à tout moment, selon ses envies et ses possibilités.
Les balades sont gratuites et ouvertes à tous.
Inscription obligatoire auprès de la Maison de l’Animation et de la Culture (MAC) .
Départ place Charles de Gaulle Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est
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English :
L’événement Balades patrimoniales : à la découverte de Pont-Sainte-Marie Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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