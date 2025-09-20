Balades pédestres contées au cœur du Migron avec Jacqu’otte Quai Vert Frossay

Balades pédestres contées au cœur du Migron avec Jacqu’otte Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Quai Vert Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Découvrez le Migron comme vous ne l’avez jamais vu lors d’une balade contée par l’incroyable Jacqu’otte, conteuse depuis plusieurs années.

Au départ du Quai Vert, venez profiter d’une balade pédestre d’1h30, gratuite, sur incription.

Quai Vert route des carris, le Migron, Frossay Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228535162 https://www.quai-vert.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0613747439 »}] Situé au cœur d’un environnement préservé exceptionnel, c’est aussi un établissement dédié aux loisirs, aux sports de pleine nature et à la sensibilisation à l’environnement.

A ce titre, nous proposons des activités pour tous , sportifs, population locale, touristes, scolaires, centres de loisirs, entreprises:

découverte du milieu naturel – réserve ornithologique et zones humides de l’Estuaire de la Loire –

activités sportives et de loisirs nautiques encadrées

location de vélos kayaks paddles et pédalos

animations spécifiques à destination du grand public, des scolaires, des centres de loisirs et des entreprises

services et prestations pour l’accueil de la clientèle de vélotouristes liée aux itinéraires Loire à Vélo et Vélodysée

découverte du patrimoine historique et culturel

Le Quai Vert est également un lieu de culture, ouvert à tous, au travers d’expositions , de concerts, spectacles et animations.

Nous avons des salles à disposition pour l’organisation d’événementiels, séminaires, conférences etc…

Nous disposons d’un espace de restauration légère. Parking gratuit, accès PMR

