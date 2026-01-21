Balades pédestres Le Mimosa dans l’Estérel Saint-Raphaël

Balades pédestres Le Mimosa dans l’Estérel

Massif de l’Estérel Saint-Raphaël Var

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-02-27

Promenade autour des Lacs des Peguières, commentée par un guide accompagnateur en montagne. Le mimosa, l’Estérel et plein de trésors vous seront dévoilés tout au long de cette balade ! Un spectacle magique autant pour les yeux que l’odorat.

Massif de l’Estérel Saint-Raphaël 83530 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 19 52 52 information@saint-raphael.com

English :

Walk around the Peguières Lakes, with commentary by a mountain guide. The mimosa, the Massif d’Estérel and many other treasures will be revealed to you along the way! A magical spectacle for both the eyes and the sense of smell.

