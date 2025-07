Balades Poétiques et théâtrales Clécy

Balades Poétiques et théâtrales Clécy vendredi 18 juillet 2025.

Balades Poétiques et théâtrales

Place du Tripot Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 15:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-23 2025-07-26 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-16

La Compagnie des Libellules Ambulantes organise des balades poétiques et théâtrales dans Clécy.

RDV devant l’Office de Tourisme de Clécy, Place du Tripot

Participation libre

À partir de 6 ans

Réservations au 06 59 65 08 12

Place du Tripot Clécy 14570 Calvados Normandie +33 6 59 65 08 12

English : Balades Poétiques et théâtrales

The Compagnie des Libellules Ambulantes organizes poetic and theatrical walks in Clécy.

RDV in front of the Clécy Tourist Office, Place du Tripot

Free admission

Ages 6 and up

Reservations on 06 59 65 08 12

German : Balades Poétiques et théâtrales

Die Compagnie des Libellules Ambulantes organisiert poetische und theatralische Spaziergänge durch Clécy.

RDV vor dem Fremdenverkehrsamt von Clécy, Place du Tripot

Teilnahme frei

Ab 6 Jahren

Reservierungen unter 06 59 65 08 12

Italiano :

La Compagnie des Libellules Ambulantes organizza passeggiate poetiche e teatrali nei dintorni di Clécy.

Punto d’incontro davanti all’Ufficio del Turismo di Clécy, Place du Tripot

Ingresso libero

A partire da 6 anni

Prenotazioni al numero 06 59 65 08 12

Espanol :

La Compagnie des Libellules Ambulantes organiza paseos poéticos y teatrales por Clécy.

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo de Clécy, Place du Tripot

Entrada gratuita

A partir de 6 años

Reservas en el 06 59 65 08 12

L’événement Balades Poétiques et théâtrales Clécy a été mis à jour le 2025-07-07 par OT Suisse Normande