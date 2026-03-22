Balades Remarquables

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Partez à la découverte de Bourges lors d’une Balade Remarquable, entre nature, patrimoine et convivialité.

Les Balades Remarquables du Berry Républicain font leur retour à Bourges pour une matinée conviviale placée sous le signe de la découverte. Au départ de la place Cujas, trois parcours balisés sont proposés pour tous les niveaux un circuit famille d’1h, un parcours découverte de 2h et une randonnée de 3h. Nouveauté 2026, une balade à thème met à l’honneur les femmes inspirantes du Berry, en partenariat avec la Ville de Bourges. Ouvert à tous, cet événement invite à explorer le patrimoine local à son rythme, en famille ou entre amis. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Discover Bourges on a Remarkable Stroll, combining nature, heritage and conviviality.

L’événement Balades Remarquables Bourges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES