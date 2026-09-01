BALADES, SAVEURS EN SCÈNE Saint-Alban-sur-Limagnole
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Alban-sur-Limagnole
Informations pratiques
Saint-Alban-sur-Limagnole
BALADES, SAVEURS EN SCÈNE
salle polyvalente Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Balades, Saveurs en Scène Rando, musiques et soupes
Venez participer à une journée conviviale mêlant randonnée, découverte, musique et gastronomie à Saint-Alban-sur-Limagnole !
Au programme une randonnée de 10 km avec 205 m de dénivelé positif, ponctuée de découvertes et d’animations.
Balades, Saveurs en Scène Rando, musiques et soupes
Venez participer à une journée conviviale mêlant randonnée, découverte, musique et gastronomie à Saint-Alban-sur-Limagnole !
Au programme une randonnée de 10 km avec 205 m de dénivelé positif, ponctuée de découvertes et d’animations. La journée sera également l’occasion de rencontrer Sylvie Souton, céramiste, et Alain Jacquet, géologue, et de profiter de l’ambiance musicale avec les Lou Cantaires de l’Aubrac.
Salle polyvalente Saint-Alban-sur-Limagnole
3 octobre
Randonnée 10 km D+ 205 m
Tarifs 15 € adulte / 10 € pour les moins de 10 ans
Réservation obligatoire par mail
baladessaveursenscene@orange.fr
06 32 75 47 49 / 06 23 18 80 78
Mobil’Sport 07 86 90 95 45
Une belle journée à partager entre nature, culture et convivialité ! .
salle polyvalente Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie baladessaveursenscene@orange.fr
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English :
Walks, Flavors in the Spotlight? Hiking, Music, and Soups
Come join us for a fun-filled day combining hiking, exploration, music, and fine dining in Saint-Alban-sur-Limagnole!
On the agenda: a 10-km hike with 205 m of elevation gain, featuring points of interest and activities along the way.
L’événement BALADES, SAVEURS EN SCÈNE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Margeride en Gévaudan