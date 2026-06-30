Balades secrètes en Corrèze De Chagall à la Bontat Rue des prés Lafont Voutezac

Informations pratiques

Voutezac

Balades secrètes en Corrèze De Chagall à la Bontat

Rue des prés Lafont Le Saillant Voutezac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Voutezac, commune d’environ 1 450 habitants, s’étend sur 22 km² et se distingue par la richesse de ses hameaux. Son bourg, perché sur un éperon rocheux, conserve les traces d’un ancien castrum avec ses chemins de ronde. L’église abrite un retable baroque classé, véritable trésor patrimonial. Les villages de Ceyrat et Sajueix témoignent aussi d’un passé riche, tandis que Le Saillant offre un patrimoine remarquable avec un château et un pont du XIIIe siècle, ainsi qu’une

chapelle ornée de vitraux de Marc Chagall. Traversée par la Vézère, la commune est aussi connue pour son festival musical reconnu.

Parcours de 6.5 km. Difficulté: Difficile.

Inscriptions sur place de 8h à 8h45, participation 3€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Les chiens sont interdits (même en laisse). .

Rue des prés Lafont Le Saillant Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46

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English : Balades secrètes en Corrèze De Chagall à la Bontat

L’événement Balades secrètes en Corrèze De Chagall à la Bontat Voutezac a été mis à jour le 2026-06-30 par Brive Tourisme