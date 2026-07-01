Informations pratiques

Mercœur

Balades secrètes en Corrèze découverte de la Tourbière de la Bissière

salle polyvalente Mercœur Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Laissez-vous séduire par Mercœur, joyau authentique de la Xaintrie méridionale. Ce village de caractère, niché au cœur de 2950 hectares de nature préservée, vous invite à remonter le temps à travers son église Saint-Martin (XIII-XV® siècles) remarquable par sa toiture en lauze de schiste, classée Monument historique. Poursuivez la découverte avec ses superbes fonts baptismaux, sa paisible tourbière de la Bissière et ses nombreuses fontaines et croix, témoins d’un patrimoine rural vivant. Une escapade nature et histoire à partager en famille .

salle polyvalente Mercœur 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46

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English : Balades secrètes en Corrèze découverte de la Tourbière de la Bissière

L’événement Balades secrètes en Corrèze découverte de la Tourbière de la Bissière Mercœur a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme