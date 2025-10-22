Balades sensorielles et ludiques Arbois

Balades sensorielles et ludiques Arbois mercredi 22 octobre 2025.

Balades sensorielles et ludiques

Arbois Jura

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 11:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Découvrir le Coeur du Jura autrement

Balades sensorielles et ludiques, éveil de vos sens et découverte du territoire

Le mercredi 22 octobre de 10h à 11h30 balade en famille (enfants à partir de 4 ans)

balade adultes de 16h à 17h30

Sur réservation au moins 48h à l’avance maximum .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68

English : Balades sensorielles et ludiques

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balades sensorielles et ludiques Arbois a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA