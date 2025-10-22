Balades sensorielles et ludiques Arbois
Arbois Jura
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 11:30:00
2025-10-22
Découvrir le Coeur du Jura autrement
Balades sensorielles et ludiques, éveil de vos sens et découverte du territoire
Le mercredi 22 octobre de 10h à 11h30 balade en famille (enfants à partir de 4 ans)
balade adultes de 16h à 17h30
Sur réservation au moins 48h à l’avance maximum .
Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68
