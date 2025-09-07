Balades solidaires Ensemble pour vaincre les maladies rares Avallon

Balades solidaires Ensemble pour vaincre les maladies rares Avallon dimanche 7 septembre 2025.

Balades solidaires Ensemble pour vaincre les maladies rares

Parking Piscine Avallon Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Balades solidaires au profit de l’association Petits Princes. Parcours 8 km départ 9h15. Parcours 15 km départ 8h30. Pot de l’amitié à l’arrivée (apportez votre verre). Inscription sur place dès 8h. .

Parking Piscine Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Balades solidaires Ensemble pour vaincre les maladies rares

German : Balades solidaires Ensemble pour vaincre les maladies rares

Italiano :

Espanol :

L’événement Balades solidaires Ensemble pour vaincre les maladies rares Avallon a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay