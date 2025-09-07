Balades solidaires Ensemble pour vaincre les maladies rares Avallon
Parking Piscine Avallon Yonne
Tarif : 5 EUR
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Balades solidaires au profit de l’association Petits Princes. Parcours 8 km départ 9h15. Parcours 15 km départ 8h30. Pot de l’amitié à l’arrivée (apportez votre verre). Inscription sur place dès 8h. .
Parking Piscine Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Balades solidaires Ensemble pour vaincre les maladies rares
German : Balades solidaires Ensemble pour vaincre les maladies rares
