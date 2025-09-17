Balades Sonores propose une sélection exclusive de vinyles made in NYC Brooklyn Bodega Paris

Depuis plusieurs années, Balades Sonores est une référence pour les mélomanes parisiens. Plus qu’un simple disquaire, c’est un véritable lieu de culture musicale, proposant vinyles, CD, cassettes et livres, où se mêlent classiques, découvertes pointues et artistes émergents. Leur passion pour le vinyle et l’expertise de leur équipe se reflètent dans chaque sélection, pensée pour offrir une expérience musicale unique.

Exceptionnellement, cette vente se tient dans un lieu éphémère du Marais, qui vit déjà au rythme de la street culture, du hip-hop, de la food et de l’art. Entre deux vinyles, les visiteurs pourront profiter de l’offre food signée Moïse Sfez et repartir avec des produits cultes introuvables en France, comme le cheddar en spray, les chips au piment ou encore les maxi gummies fries.

Entre découverte, gourmandise et bonnes affaires, ce rendez-vous s’annonce comme un événement incontournable pour tous les amateurs de musique, de vinyles et de curiosités new-yorkaises.

Du 17 au 24 septembre, Balades Sonores fait voyager les amateurs de vinyles jusqu’à New York avec une sélection ultra exclusive de disques venus tout droit de la Grosse Pomme. Entre 5 et 45 €, des pépites rares et cultes attendent les passionnés de musique, pour une occasion unique de compléter sa collection avec du pur son new-yorkais.

Brooklyn Bodega 34, rue Bourg Tibourg 75004 Paris