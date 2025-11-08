BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION Port la Nautique Narbonne

BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION Port la Nautique Narbonne samedi 8 novembre 2025.

Aude

BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION Port la Nautique 46 rue des Nautiquards Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 13:30:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

« Balades sur la lagune » à bord d’un voilier de tradition.

L’association « Les amis du Deux-Frères » vous invite à venir naviguer à bord du voilier traditionnel le « Deux-Frères » et découvrir les paysages lagunaires de l’étang de Bages ainsi que les techniques anciennes de navigation.

Embarquement Port de La Nautique Narbonne ( Ecole de voile 43 rue des Nautiquards).

Réservation obligatoire.

Départs toutes les 45 minutes.

.

Port la Nautique 46 rue des Nautiquards

Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 7 55 66 05 19

English :

« Stroll on the lagoon » aboard a traditional sailboat.

The association « Les amis du Deux-Frères » invites you to come and sail aboard the traditional sailing boat the « Deux-Frères » and discover the lagoon landscapes of the Etang de Bages, as well as ancient navigation techniques.

Boarding Port de La Nautique Narbonne ( Sailing school: 43 rue des Nautiquards).

Reservations required.

Departures every 45 minutes.

German :

« Spaziergänge auf der Lagune » an Bord eines traditionellen Segelschiffs.

Der Verein « Les amis du Deux-Frères » lädt Sie ein, an Bord des traditionellen Segelschiffs « Deux-Frères » zu segeln und die Lagunenlandschaft des Étang de Bages sowie die alten Techniken der Schifffahrt zu entdecken.

Einschiffung Port de La Nautique Narbonne ( Segelschule: 43 rue des Nautiquards).

Reservierung erforderlich.

Abfahrten alle 45 Minuten.

Italiano :

« Una gita in laguna a bordo di una barca a vela tradizionale.

L’associazione « Les amis du Deux-Frères » vi invita a navigare a bordo della barca a vela tradizionale « Deux-Frères » e a scoprire i paesaggi lagunari dell’Etang de Bages e le antiche tecniche di navigazione.

Imbarco: Port de La Nautique Narbonne (scuola di vela: 43 rue des Nautiquards).

Prenotazione obbligatoria.

Partenze ogni 45 minuti.

Espanol :

» Un paseo por la laguna a bordo de un velero tradicional.

La asociación « Les amis du Deux-Frères » le invita a navegar a bordo del velero tradicional « Deux-Frères » y descubrir los paisajes lagunares del Etang de Bages, así como las antiguas técnicas de navegación.

Embarque: Port de La Nautique Narbonne (Escuela de vela: 43 rue des Nautiquards).

Imprescindible reservar.

Salidas cada 45 minutos.

L’événement BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION Narbonne a été mis à jour le 2025-04-30 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT