BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION Port la Nautique Narbonne

Aude
Début : 2025-11-08 13:30:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
2025-11-08
« Balades sur la lagune » à bord d’un voilier de tradition.
L’association « Les amis du Deux-Frères » vous invite à venir naviguer à bord du voilier traditionnel le « Deux-Frères » et découvrir les paysages lagunaires de l’étang de Bages ainsi que les techniques anciennes de navigation.
Embarquement Port de La Nautique Narbonne ( Ecole de voile 43 rue des Nautiquards).
Réservation obligatoire.
Départs toutes les 45 minutes.
Port la Nautique 46 rue des Nautiquards
Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 7 55 66 05 19
English :
« Stroll on the lagoon » aboard a traditional sailboat.
The association « Les amis du Deux-Frères » invites you to come and sail aboard the traditional sailing boat the « Deux-Frères » and discover the lagoon landscapes of the Etang de Bages, as well as ancient navigation techniques.
Boarding Port de La Nautique Narbonne ( Sailing school: 43 rue des Nautiquards).
Reservations required.
Departures every 45 minutes.
German :
« Spaziergänge auf der Lagune » an Bord eines traditionellen Segelschiffs.
Der Verein « Les amis du Deux-Frères » lädt Sie ein, an Bord des traditionellen Segelschiffs « Deux-Frères » zu segeln und die Lagunenlandschaft des Étang de Bages sowie die alten Techniken der Schifffahrt zu entdecken.
Einschiffung Port de La Nautique Narbonne ( Segelschule: 43 rue des Nautiquards).
Reservierung erforderlich.
Abfahrten alle 45 Minuten.
Italiano :
« Una gita in laguna a bordo di una barca a vela tradizionale.
L’associazione « Les amis du Deux-Frères » vi invita a navigare a bordo della barca a vela tradizionale « Deux-Frères » e a scoprire i paesaggi lagunari dell’Etang de Bages e le antiche tecniche di navigazione.
Imbarco: Port de La Nautique Narbonne (scuola di vela: 43 rue des Nautiquards).
Prenotazione obbligatoria.
Partenze ogni 45 minuti.
Espanol :
» Un paseo por la laguna a bordo de un velero tradicional.
La asociación « Les amis du Deux-Frères » le invita a navegar a bordo del velero tradicional « Deux-Frères » y descubrir los paisajes lagunares del Etang de Bages, así como las antiguas técnicas de navegación.
Embarque: Port de La Nautique Narbonne (Escuela de vela: 43 rue des Nautiquards).
Imprescindible reservar.
Salidas cada 45 minutos.
