Balades surprises de la Cie Théâtre EnVie dans les expositions temporaires Musée Baron Martin Gray

Balades surprises de la Cie Théâtre EnVie dans les expositions temporaires Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée Baron Martin Haute-Saône

Sur inscription.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la compagnie Théâtre EnVie vous invite à une balade surprise dans les expositions temporaires du musée Baron Martin : « Dérailler. De la terre comme au ciel dans le sillage de Carlos Regazzoni ».

Ancien château royal ayant appartenu à la reine Jeanne de France, puis à partir du rattachement de la Franche-Comté à la France à Louis XIV et à ses héritiers. L'édifice est traité dans le style des demeures de plaisance des années 1700 et s'inscrit dans un parc à l'anglaise ceint de remparts interrompus par une tour servant d'entrée à la propriété. Le parc, les remparts et la tour, comme le panorama sur la Saône, confèrent une humeur particulière à ce lieu inscrit entre nature et culture.

