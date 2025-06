Balades thématiques La Cambuse Nantes 24 juillet 2025 09:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-24 09:30 – 12:30

Gratuit : non 2€ 2 € ; gratuit pour les adhérents Rever sevre Tout public

Tous les jeudis de juilletRandonnée à un rythme modéré de 6 à 8 kms suivies d’un pique-nique

La Cambuse Nantes 44200