Balades trottinettes électriques Site touristique du Pont du Coudray Laize-Clinchamps

Site touristique du Pont du Coudray 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps Calvados

Début : 2025-07-10 10:30:00

fin : 2025-07-10 11:30:00

2025-07-10 2025-07-24 2025-08-07 2025-08-21

Partez pour une balade encadrée par un moniteur et explorez des paysages uniques en toute sécurité. Une expérience fun et accessible dès 12 ans.

Départ Parking du Pont du Coudray Équipement requis Tenue adaptée et chaussures fermées Réservez dès maintenant et laissez-vous tenter par une aventure originale et dynamique !

Site touristique du Pont du Coudray 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72

English : Balades trottinettes électriques

Set off on a guided tour and explore unique landscapes in complete safety. A fun and accessible experience for children aged 12 and over.

Departure point: Pont du Coudray parking lot Equipment required: Appropriate clothing and closed shoes Book now and let yourself be tempted by an original and dynamic adventure!

German : Balades trottinettes électriques

Begeben Sie sich auf eine von einem Lehrer begleitete Fahrt und erkunden Sie in aller Sicherheit einzigartige Landschaften. Ein Erlebnis, das Spaß macht und ab 12 Jahren zugänglich ist.

Start: Parkplatz Pont du Coudray Erforderliche Ausrüstung: Angemessene Kleidung und geschlossene Schuhe Buchen Sie jetzt und lassen Sie sich von einem originellen und dynamischen Abenteuer verführen!

Italiano :

Partite per un tour guidato ed esplorate paesaggi unici in tutta sicurezza. Un’esperienza divertente e accessibile a partire dai 12 anni.

Punto di partenza: Parcheggio di Pont du Coudray Attrezzatura richiesta: Abbigliamento adeguato e scarpe chiuse Prenotate subito e lasciatevi tentare da un’avventura originale e dinamica!

Espanol :

Despegue en una excursión guiada y explore paisajes únicos con total seguridad. Una experiencia lúdica y accesible a partir de 12 años.

Punto de salida: Aparcamiento del Pont du Coudray Equipamiento necesario: Ropa adecuada y calzado cerrado ¡Reserve ahora y déjese tentar por una aventura original y dinámica!

