Balades urbaines à la découverte des maisons remarquables de Neyron Mairie de Neyron Rillieux-la-Pape

Balades urbaines à la découverte des maisons remarquables de Neyron 20 et 21 septembre Mairie de Neyron Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Balades urbaines animées par Corentin Gruffat pour partir à la découverte des maisons remarquables de Neyron. RDV à 10h30 devant la Mairie le samedi et à 10h30 devant l’église le dimanche.

Mairie de Neyron Place Victor Basch, 01700 Neyron Rillieux-la-Pape 69140 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 55 61 16 http://www.dombes-cotiere-tourisme.fr Philibert ligne 171 arrêt « Neyron mairie »

Marion Choby