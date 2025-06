Balades urbaines avec le Pavillon Devant le Pavillon Caen 1 juillet 2025 14:00

Calvados

Balades urbaines avec le Pavillon Devant le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 14:00:00

fin : 2025-07-15 15:30:00

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-03

2025-07-08

2025-07-10

2025-07-15

2025-07-17

2025-08-25

2025-08-26

2025-08-28

Découverte sensible et autres curiosités

Accompagné·es de la médiatrice culturelle du Pavillon, plongez dans l’univers scientifico-artistique du parcours Débordions sur la Presqu’île.

Balade en extérieur, prévoir une tenue adaptée selon la météo !

Découverte sensible et autres curiosités

Accompagné·es de la médiatrice culturelle du Pavillon, plongez dans l’univers scientifico-artistique du parcours Débordions sur la Presqu’île.

Balade en extérieur, prévoir une tenue adaptée selon la météo ! .

Devant le Pavillon 10 Quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Balades urbaines avec le Pavillon

Sensitive discovery and other curiosities

Accompanied by the Pavillon?s cultural mediator, immerse yourself in the scientific-artistic universe of the Débordions tour of the Presqu?île.

This is an outdoor tour, so bring appropriate clothing depending on the weather!

German : Balades urbaines avec le Pavillon

Sensitive Entdeckungen und andere Kuriositäten

Tauchen Sie in Begleitung der Kulturvermittlerin des Pavillons in die wissenschaftlich-künstlerische Welt des Parcours Débordions auf der Presqu’île ein.

Spaziergang im Freien, je nach Wetter geeignete Kleidung mitbringen!

Italiano :

Scoperta sensibile e altre curiosità

Accompagnati dal mediatore culturale del Pavillon, immergetevi nell’universo scientifico e artistico del tour Débordions della Presqu’île.

Si tratta di una passeggiata all’aria aperta, quindi portate con voi un abbigliamento adatto alle condizioni meteorologiche!

Espanol :

Descubrimiento sensible y otras curiosidades

Acompañado por el mediador cultural del Pavillon, sumérjase en el universo científico y artístico del recorrido Débordions de la Presqu’île.

Se trata de un paseo al aire libre, así que traiga ropa adecuada en función del tiempo que haga

L’événement Balades urbaines avec le Pavillon Caen a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Caen la Mer