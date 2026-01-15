Balades urbaines et campagnardes : lectures Bibliothèque Drouot Paris
Balades urbaines et campagnardes : lectures Bibliothèque Drouot Paris jeudi 19 février 2026.
Pour la 3ème année l’association À Fleur de Mots organise, en partenariat avec la bibliothèque Drouot, les Lendemains de la Lecture… qui chaque année, font suite dans le calendrier, aux Nuits de la Lecture, en en reprenant le thème.
Les lectrices et lecteurs de l’association À Fleur de Mots, proposent un patchwork littéraire autour
de Villes et Campagnes, ville aimée ou décriée, campagne chérie ou détestée et quelques jolies
rencontres… dans une grande diversité de styles, de tons, de supports.
Le tout agrémenté de musiques.
Le jeudi 19 février 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
