Balades urbaines et campagnardes : lectures Bibliothèque Drouot Paris

Pour la 3ème année l’association À Fleur de Mots organise, en partenariat avec la bibliothèque Drouot, les Lendemains de la Lecture… qui chaque année, font suite dans le calendrier, aux Nuits de la Lecture, en en reprenant le thème.

Les lectrices et lecteurs de l’association À Fleur de Mots, proposent un patchwork littéraire autour

de Villes et Campagnes, ville aimée ou décriée, campagne chérie ou détestée et quelques jolies

rencontres… dans une grande diversité de styles, de tons, de supports.

Le tout agrémenté de musiques.

Le jeudi 19 février 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



