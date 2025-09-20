Balades urbaines : l’architecture au prisme des rapports sociaux RDV MJC Fernand-Léger Corbeil-Essonnes

Balades urbaines : l’architecture au prisme des rapports sociaux RDV MJC Fernand-Léger Corbeil-Essonnes samedi 20 septembre 2025.

Balades urbaines : l’architecture au prisme des rapports sociaux 20 et 21 septembre RDV MJC Fernand-Léger Essonne

À partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

L’urbanisation de Corbeil-Essonnes a été structurée par les industries qui sont venues s’y implanter au fil de l’histoire. À partir d’une déambulation entre architecture industrielle, parfois monumentale, et habitat ouvrier d’hier et d’aujourd’hui, l’Institut d’Histoire Sociale se propose d’évoquer l’évolution des rapports sociaux qui ont marqué l’identité de notre ville.

Samedi 20 septembre à 9h30

Rendez-vous devant la Maison des Jeunes et de la culture, 45 allées Aristide Briand

Grande boucle de randonnée de 10 km longeant des bras de rivière pour découvrir les lieux industriels passés sur le territoire sud de la commune. Merci d’apporter votre pique-nique.

Dimanche 21 septembre à 9h30

Rendez-vous devant la Bourse du travail, 15 avenue Strathkelvin

Boucle de 8.5 km parcourant la cité nord et son passé industriel.

RDV MJC Fernand-Léger 45 allée Aristide-Briand 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 64 96 27 69 https://www.mjccorbeil.com/ [{« type »: « email », « value »: « ihs91@cgt.fr »}] Maison des Jeunes et de la Culture inaugurée en 1967 en présence de Nadia Léger. Possède un vitrail et une mosaïque murale de Fernand Léger. Parking

Circuit commenté « L’architecture au prisme des rapports sociaux »

©mairiecorbeilessonnes