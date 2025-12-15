Balades urbaines Saveurs Café Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Balades urbaines Saveurs Café

Samedi 31 janvier 2026 de 14h à 17h.

Samedi 14 mars 2026 de 14h à 17h.

Samedi 21 mars 2026 de 14h à 17h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

2026-01-31 2026-03-14 2026-03-21

Dans le cadre de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre participez à une balade urbaine.

Saveurs Café de et par Nathalie Cazals, anthropologue association Traverses



Le café reflète un pan de l’histoire commerciale de Marseille et de ses grandes familles de négociants sur le temps long ; en Méditerranée, depuis la péninsule arabique, puis d’illustrer une mondialisation avant l’heure. Des saveurs et des manières de le consommer bien différentes dans des lieux hautement culturels, véritables parlements du peuple . Un parcours urbain suivi d’une découverte gustative autour de traditions yéménites.



Dans le cadre de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre .



• Sur réservation, dans la limite des places disponibles par tél 04 91 14 59 18 ou 04 91 14 58 28 du lundi au vendredi, les matinées de 8h30 à 12h30. .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

As part of the exhibition Aden-Marseille. D’un port à l’autre exhibition, take part in an urban walk.

