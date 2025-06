Balades vélo au départ de Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 3 juillet 2025 13:30

Loiret

Balades vélo au départ de Châteauneuf-sur-Loire Place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-03 13:30:00

fin : 2025-07-16 18:30:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-16

2025-07-24

Partez pour une randonnée à vélo guidée et commentée à la découverte des joyaux du patrimoine local

Une balade familiale alliant nature, culture et patrimoine

Départ en vélo à Chateauneuf sur Loire

Balade champêtre à la découverte des villages de Jargeau, Darvoy et St Denis de l’Hôtel

Découverte des paysages ligériens, de l’histoire des ponts, de la marine de Loire…

Passages sur des sites remarquables telle que le pont Val de Loire, le vélodrome de St Denis de l’Hôtel…

Accessible à tous rythme modéré- environ 30 km 15 .

Place Aristide Briand

Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com

English :

Take a guided bike tour to discover the jewels of the local heritage

German :

Begeben Sie sich auf eine geführte und kommentierte Fahrradtour, um die Juwelen des lokalen Kulturerbes zu entdecken

Italiano :

Partecipate a un’escursione guidata in bicicletta con commento per scoprire i gioielli del patrimonio locale

Espanol :

Dé un paseo guiado en bicicleta con comentarios para descubrir las joyas del patrimonio local

