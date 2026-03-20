Balades Vertes en Haute-Marne A la découverte des sources de la Meuse

Rendez-vous devant l’église Le Châtelet-sur-Meuse Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Tout public

Les premiers pas en Haute-Marne de ce fleuve européen….

Un filet d’eau de 25 cm nous mène jusqu’à la stèle érigée en l’honneur du fleuve, marquant sa source.

De Pouilly, nous pourrons observer la ligne de partage des eaux entre Méditerranée et Mer du Nord ; nous descendrons le cours et découvrirons… le premier pont sur la Meuse, qui bientôt filera vers la pointe de Givet, pour finir sa course dans la mer en Hollande.

Animateur Joël Clément .

Rendez-vous devant l’église Le Châtelet-sur-Meuse 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 11 80 20 naturehautemarne@laposte.net

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English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne A la découverte des sources de la Meuse Le Châtelet-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne de Joinville