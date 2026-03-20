Balades Vertes en Haute-Marne Accueillir la biodiversité chez soi pourquoi faire et comment faire ? Colmier-le-Bas
Balades Vertes en Haute-Marne Accueillir la biodiversité chez soi pourquoi faire et comment faire ? Colmier-le-Bas samedi 18 avril 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Accueillir la biodiversité chez soi pourquoi faire et comment faire ?
Rendez-vous à la Forge (long chemin d’accès) Colmier-le-Bas Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Tout public
Présentation puis état des lieux du domaine de La Forge (bâti et environnement) en matière d’accueil de la biodiversité.
Animateur Cécile Waligora .
Rendez-vous à la Forge (long chemin d’accès) Colmier-le-Bas 52160 Haute-Marne Grand Est +33 7 87 79 89 27 naturehautemarne@laposte.net
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L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Accueillir la biodiversité chez soi pourquoi faire et comment faire ? Colmier-le-Bas a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres