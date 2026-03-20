Balades Vertes en Haute-Marne Billebaude dans les forêts de Fayl-Billot et Bussières-les-Belmont

Rendez-vous place de la Mairie Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Sortie à la journée, pensez au pique-nique !

Marche de 10 kilomètres environ parsemée d’observations en botanique, ornithologie, entomologie… Nous partirons à la recherche d’indices de présence de la faune sauvage et de toutes les curiosités naturalistes qui vont s’offrir à nous…

Prévoir chaussures de marche, jumelles et pique-nique.

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés afin de préserver la quiétude de la faune.

Animateur Christophe Vinot .

Rendez-vous place de la Mairie Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 87 73 94 46 naturehautemarne@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Billebaude dans les forêts de Fayl-Billot et Bussières-les-Belmont Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres