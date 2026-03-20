Balades Vertes en Haute-Marne Billebaude dans les forêts de Fayl-Billot et Bussières-les-Belmont Fayl-Billot
Balades Vertes en Haute-Marne Billebaude dans les forêts de Fayl-Billot et Bussières-les-Belmont Fayl-Billot dimanche 3 mai 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Billebaude dans les forêts de Fayl-Billot et Bussières-les-Belmont
Rendez-vous place de la Mairie Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Tout public
Sortie à la journée, pensez au pique-nique !
Marche de 10 kilomètres environ parsemée d’observations en botanique, ornithologie, entomologie… Nous partirons à la recherche d’indices de présence de la faune sauvage et de toutes les curiosités naturalistes qui vont s’offrir à nous…
Prévoir chaussures de marche, jumelles et pique-nique.
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés afin de préserver la quiétude de la faune.
Animateur Christophe Vinot .
Rendez-vous place de la Mairie Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 87 73 94 46 naturehautemarne@laposte.net
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L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Billebaude dans les forêts de Fayl-Billot et Bussières-les-Belmont Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres