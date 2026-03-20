Balades Vertes en Haute-Marne Compost

Rendez-vous au 44 grande rue Villiers-le-Sec Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

Observations d’un compost en fin de maturité dans un composteur individuel (avant épandage dans le jardin). Avec distribution de tracts sur le compostage des biodéchets.

Animateur Jacques Ecosse .

Rendez-vous au 44 grande rue Villiers-le-Sec 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 83 28 64 95 naturehautemarne@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Compost Villiers-le-Sec a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres