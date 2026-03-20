Balades Vertes en Haute-Marne Compost Villiers-le-Sec
Balades Vertes en Haute-Marne Compost Villiers-le-Sec samedi 28 mars 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Compost
Rendez-vous au 44 grande rue Villiers-le-Sec Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Tout public
Observations d’un compost en fin de maturité dans un composteur individuel (avant épandage dans le jardin). Avec distribution de tracts sur le compostage des biodéchets.
Animateur Jacques Ecosse .
Rendez-vous au 44 grande rue Villiers-le-Sec 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 83 28 64 95 naturehautemarne@laposte.net
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English :
L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Compost Villiers-le-Sec a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres