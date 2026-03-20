Balades Vertes en Haute-Marne Découverte des vergers de l’Amance-Apance Anrosey
Balades Vertes en Haute-Marne Découverte des vergers de l’Amance-Apance Anrosey samedi 12 septembre 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Découverte des vergers de l’Amance-Apance
Rendez-vous devant l’église Anrosey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Tout public
En partenariat avec l’association des Croqueurs de Pommes et la LPO
Découverte des variétés rares du verger Guinand à Anrosey, de la biodiversité du site et de son intérêt paysager (source, mare, haie, arbres creux…)
Ce site, en bas du versant orienté Sud de la vallée de l’Amance, jouxte le verger de sauvegarde des Croqueurs planté il y a une vingtaine d’années.
Animateur Jean-Pierre Kohli avec Maryline Commoy (LPO) & Blandine Vue .
Rendez-vous devant l’église Anrosey 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 86 45 14 naturehautemarne@laposte.net
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L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Découverte des vergers de l’Amance-Apance Anrosey a été mis à jour le 2026-03-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne