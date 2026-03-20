Balades Vertes en Haute-Marne La forêt au printemps Celles-en-Bassigny
Balades Vertes en Haute-Marne La forêt au printemps Celles-en-Bassigny dimanche 10 mai 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne La forêt au printemps
Rendez vous à la mairie Celles-en-Bassigny Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Sortie à la journée, pensez au pique-nique !
Balade naturaliste printanière dans la forêt de Celles-en-Bassigny. La forêt de Celles avec ses fortes pentes, ses ravins, ses gros arbres et son ruisseau accueille de nombreux animaux. Découvrez insectes, amphibiens, oiseaux et mammifères et les indices de leur présence.
Prévoir des vêtements adaptés.
Chaussures de marche ou bottes conseillées.
Repas sorti du sac.
Distance parcourue environ 4 km sur chemin forestier.
Animateurs Didier Druart et Michael Geber .
Rendez vous à la mairie Celles-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 52 14 70 79 naturehautemarne@laposte.net
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L’événement Balades Vertes en Haute-Marne La forêt au printemps Celles-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres