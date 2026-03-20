Balades Vertes en Haute-Marne La forêt en été

Rendez-vous à la mairie Celles-en-Bassigny Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Sortie à la journée, pensez au pique-nique !

Balade naturaliste estivale dans la forêt de Celles-en-Bassigny. La forêt de Celles avec ses fortes pentes, ses ravins, ses gros arbres et son ruisseau accueille de nombreux animaux. Découvrez insectes, amphibiens, oiseaux et mammifères et les indices de leur présence.

Prévoir des vêtements adaptés.

Chaussures de marche ou bottes conseillées.

Repas sorti du sac.

Distance parcourue environ 4 km sur chemin forestier.

Animateur Didier Druart et Michael Geber .

Rendez-vous à la mairie Celles-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 52 14 70 79 naturehautemarne@laposte.net

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English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne La forêt en été Celles-en-Bassigny a été mis à jour le 2026-03-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne