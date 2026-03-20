Balades Vertes en Haute-Marne Le point triple démarcation entre trois bassins maritimes

RDV devant l’église Val-de-Meuse Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tout public

Remarquable patrimoine hydrographique à découvrir, à l’intersection des lignes de partage des eaux.

Animateur Joël Clément .

RDV devant l’église Val-de-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 11 80 20 naturehautemarne@laposte.net

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English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Le point triple démarcation entre trois bassins maritimes Val-de-Meuse a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres