Balades Vertes en Haute-Marne Le point triple démarcation entre trois bassins maritimes Val-de-Meuse
Balades Vertes en Haute-Marne Le point triple démarcation entre trois bassins maritimes Val-de-Meuse dimanche 26 juillet 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Le point triple démarcation entre trois bassins maritimes
RDV devant l’église Val-de-Meuse Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Tout public
Remarquable patrimoine hydrographique à découvrir, à l’intersection des lignes de partage des eaux.
Animateur Joël Clément .
RDV devant l’église Val-de-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 11 80 20 naturehautemarne@laposte.net
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L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Le point triple démarcation entre trois bassins maritimes Val-de-Meuse a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres