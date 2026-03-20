Balades Vertes en Haute-Marne Les ouvrages de surstockage sur la Meuse amont en situation de basses eaux Levécourt
Balades Vertes en Haute-Marne Les ouvrages de surstockage sur la Meuse amont en situation de basses eaux Levécourt dimanche 2 août 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Les ouvrages de surstockage sur la Meuse amont en situation de basses eaux
Rendez-vous à l’église Levécourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Tout public
Pour abaisser le niveau des crues sur les vallées de la Meuse et du Mouzon, des zones de stockage d’eau ont été créées en Haute-Marne. Visite de ces ouvrages et des aménagements environnementaux…
Animation Joël Clément .
Rendez-vous à l’église Levécourt 52150 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 11 80 20 naturehautemarne@laposte.net
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L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Les ouvrages de surstockage sur la Meuse amont en situation de basses eaux Levécourt a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres