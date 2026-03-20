Balades Vertes en Haute-Marne Les ouvrages de surstockage sur la Meuse amont

Rendez-vous devant l’église Levécourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Tout public

Pour abaisser le niveau des crues sur les vallées de la Meuse et du Mouzon, des zones de stockage d’eau ont été créées en Haute-Marne. Visite de ces ouvrages et des aménagements environnementaux …

Animateur Joël Clément .

Rendez-vous devant l’église Levécourt 52150 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 11 80 20 naturehautemarne@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Les ouvrages de surstockage sur la Meuse amont Levécourt a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne Meuse Rognon