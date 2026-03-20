Balades Vertes en Haute-Marne Orchidées, vigne et permaculture

Rendez-vous devant l’église Damrémont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Tout public

Observation de la flore associée à la vigne dont des orchidées. Importance des réseaux mycorhiziens dans le processus. Comportement de la vigne au cours de l’enfrichement, dégradation et restauration de la fertilité des sols.

Prévoir tenue adaptée à un milieu enherbé et en partie en friche.

Animateur Christian Renaudin .

Rendez-vous devant l’église Damrémont 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 89 20 54 79 naturehautemarne@laposte.net

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English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Orchidées, vigne et permaculture Damrémont a été mis à jour le 2026-03-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne