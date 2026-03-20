Balades Vertes en Haute-Marne Promenade bucolique en compagnie des oiseaux de notre région Daillancourt
Balades Vertes en Haute-Marne Promenade bucolique en compagnie des oiseaux de notre région Daillancourt dimanche 29 mars 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Promenade bucolique en compagnie des oiseaux de notre région
Rendez-vous devant l’église Daillancourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-03-29 2026-06-28
Tout public
Retrouvez votre âme d’enfant pour un moment de quiétude et d’émerveillements.
Prévoir bonnes chaussures et jumelles. Sortie annulée en cas de pluie.
Nos amis les chiens ne sont pas invités, afin d’assurer la quiétude de la faune.
Animateur Fabrice Vincent .
Rendez-vous devant l’église Daillancourt 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 27 03 89 naturehautemarne@laposte.net
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L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Promenade bucolique en compagnie des oiseaux de notre région Daillancourt a été mis à jour le 2026-03-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne