Balades Vertes en Haute-Marne Promenade bucolique en compagnie des oiseaux de notre région

Rendez-vous devant l’église Daillancourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-03-29 2026-06-28

Tout public

Retrouvez votre âme d’enfant pour un moment de quiétude et d’émerveillements.

Prévoir bonnes chaussures et jumelles. Sortie annulée en cas de pluie.

Nos amis les chiens ne sont pas invités, afin d’assurer la quiétude de la faune.

Animateur Fabrice Vincent .

Rendez-vous devant l’église Daillancourt 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 27 03 89 naturehautemarne@laposte.net

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English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Promenade bucolique en compagnie des oiseaux de notre région Daillancourt a été mis à jour le 2026-03-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne