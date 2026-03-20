Balades Vertes en Haute-Marne Promenade bucolique en compagnie des oiseaux de notre région Doulevant-le-Château
Balades Vertes en Haute-Marne Promenade bucolique en compagnie des oiseaux de notre région Doulevant-le-Château dimanche 26 avril 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Promenade bucolique en compagnie des oiseaux de notre région
Rendez-vous au parking Eurofence Doulevant-le-Château Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Tout public
Retrouvez votre âme d’enfant pour un moment de quiétude et d’émerveillements.
Prévoir bonnes chaussures et jumelles. Sortie annulée en cas de pluie.
Nos amis les chiens ne sont pas invités, afin d’assurer la quiétude de la faune.
Animateur Fabrice Vincent .
Rendez-vous au parking Eurofence Doulevant-le-Château 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 27 03 89 naturehautemarne@laposte.net
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L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Promenade bucolique en compagnie des oiseaux de notre région Doulevant-le-Château a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne Meuse Rognon