Balades Vertes en Haute-Marne Rendez-vous avec les oiseaux migrateurs

Rendez-vous au parking de la plage Villegusien-le-Lac Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Tout public

En partenariat avec le Groupe local LPO Langres/Chaumont

Observation des oiseaux de retour de leur migration en halte au lac de la Vingeanne à Villegusien.

Prévoir vêtements adaptés à la météo, jumelles ou/et longues-vues

Animateur Maryline Commoy et Patrick Demorgny .

Rendez-vous au parking de la plage Villegusien-le-Lac 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 76 67 39 35 naturehautemarne@laposte.net

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English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Rendez-vous avec les oiseaux migrateurs Villegusien-le-Lac a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne du Pays de Langres