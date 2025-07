Balades vigneronnes au domaine Bachert Barr

Balades vigneronnes au domaine Bachert Barr samedi 2 août 2025.

Balades vigneronnes au domaine Bachert

35 A Rue du Dr Sultzer Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02 16:30:00

fin : 2025-08-09 18:00:00

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-09

Partez à la rencontre d’un des vignerons du Domaine Bachert au Pays de Barr qui vous fera découvrir leur quotidien de la vigne au verre.

Partez à la rencontre d’un des vignerons du domaine Bachert au Pays de Barr, qui vous fera découvrir le quotidien de la vigne au verre. Le temps d’une balade dans les vignes suivie de la visite de leur cave et d’une dégustation de leurs vins, vous serez incollables sur toutes les étapes de fabrication des vins d’Alsace ! .

35 A Rue du Dr Sultzer Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

English :

Come and meet one of the Domaine Bachert winemakers in the Pays de Barr, who will show you what they do from vine to glass.

German :

Lernen Sie einen der Winzer der Domaine Bachert im Pays de Barr kennen, der Ihnen ihren Alltag von der Rebe bis zum Glas zeigt.

Italiano :

Venite a conoscere uno dei viticoltori del Domaine Bachert nel Pays de Barr, che vi mostrerà cosa fanno dalla vite al bicchiere.

Espanol :

Venga a conocer a uno de los viticultores del Domaine Bachert, en el Pays de Barr, que le mostrará lo que hacen de la vid a la copa.

L’événement Balades vigneronnes au domaine Bachert Barr a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de tourisme du pays de Barr