Balades vigneronnes au domaine Benoît Frey Blienschwiller

Heerweg Voie Romaine Blienschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 16:30:00

fin : 2025-07-30 18:00:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-13 2025-08-15 2025-08-29

Partez à la rencontre d’un des vignerons du domaine Benoît Frey au Pays de Barr, qui vous fera découvrir le quotidien de la vigne au verre. Le temps d’une balade dans les vignes suivie de la visite de leur cave et d’une dégustation de leurs vins, vous serez incollables sur toutes les étapes de fabrication des vins d’Alsace ! .

Heerweg Voie Romaine Blienschwiller 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

English :

Meet one of the winegrowers from the Benoît Frey estate in the Pays de Barr, who will show you their daily routine from vine to glass.

German :

Lernen Sie einen der Winzer des Weinguts Benoît Frey im Pays de Barr kennen, der Ihnen einen Einblick in seinen Alltag vom Weinberg bis zum Glas gewährt.

Italiano :

Venite a conoscere uno dei viticoltori della tenuta Benoît Frey nel Pays de Barr, che vi mostrerà cosa fanno ogni giorno, dalla vigna al bicchiere.

Espanol :

Venga a conocer a uno de los viticultores de la finca Benoît Frey, en el Pays de Barr, que le mostrará lo que hacen cada día, de la vid a la copa.

