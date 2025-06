BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU DE PENNAUTIER Pennautier 20 août 2025 10:00

Aude

BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU DE PENNAUTIER Pennautier Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-08-20 10:00:00

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.

Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire… animaux admis.

Rendez-vous à 10h au restaurant La Table du Château de Pennautier, balade accompagnée sur le thème Découverte du Cabardès , suivie d’une dégustation de vins du domaine 5 cuvées.

Le plus de la balade Visite du Parc du Château de Pennautier, classé Jardin Remarquable

Assiette vigneronne Planches de charcuteries et fromages.

Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74

English :

As part of the Balades vigneronnes organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and awarded the Vignobles & Découvertes label. Reservations required, 24 hours in advance, with the Grand Carcassonne Tourist Office.

Advice: please bring hats, walking shoes (closed), bottle of water, sun cream… pets allowed.

Meet at 10 a.m. at La Table du Château restaurant in Pennautier, for a guided walk on the theme of « Discovering the Cabardès », followed by a tasting of wines from the 5-cuvée estate.

Bonus: visit to the park of Château de Pennautier, classified as a « Remarkable Garden »

Assiette vigneronne: Charcuterie and cheese platters.

German :

Im Rahmen der vom Fremdenverkehrsamt Grand Carcassonne organisierten und mit dem Gütesiegel Vignobles & Découvertes ausgezeichneten Weinwanderungen (Balades vigneronnes). Reservierung 24 Stunden im Voraus beim Fremdenverkehrsamt Grand Carcassonne erforderlich.

Tipps: Denken Sie an Hüte, Wanderschuhe (geschlossen), Wasserflasche, Sonnencreme… Haustiere sind erlaubt.

Treffpunkt: 10 Uhr im Restaurant La Table du Château in Pennautier. Begleiteter Spaziergang zum Thema « Découverte du Cabardès « , gefolgt von einer Weinprobe des Weinguts 5 cuvées.

Vorteil des Spaziergangs: Besuch des Parks des Château de Pennautier, der als « Jardin Remarquable » klassifiziert ist

Winzerteller: Wurst- und Käseplatten.

Italiano :

Nell’ambito delle passeggiate dei viticoltori organizzate dall’Ufficio del Turismo della Grand Carcassonne e premiate con il marchio Vignobles & Découvertes. Deve essere prenotata con 24 ore di anticipo presso l’Ufficio del Turismo della Grand Carcassonne.

Consigli: Ricordate di portare con voi cappelli, scarpe da trekking (chiuse), una bottiglia d’acqua, una crema solare, ecc.

Ritrovo alle ore 10 presso il ristorante La Table du Château a Pennautier per una passeggiata guidata sul tema « Alla scoperta del Cabardès », seguita da una degustazione di vini della tenuta di 5 annate.

Bonus del tour: visita al parco dello Château de Pennautier, classificato come « Giardino notevole »

Piatto del viticoltore: piatti di salumi e formaggi.

Espanol :

En el marco de los Paseos de los Viticultores organizados por la Oficina de Turismo de Grand Carcassonne y galardonados con la etiqueta Vignobles & Découvertes. Reserva obligatoria con 24 horas de antelación en la Oficina de Turismo de Grand Carcassonne.

Consejos: no olvide llevar sombrero, calzado de senderismo (cerrado), una botella de agua, crema solar, etc. Se admiten animales de compañía.

Cita a las 10 h en el restaurante La Table du Château de Pennautier para un paseo guiado sobre el tema « Descubrir el Cabardès », seguido de una degustación de vinos de la finca de 5 añadas.

Extra del recorrido: visita al parque del Château de Pennautier, catalogado como « Jardín notable »

Plato del viticultor: Platos de embutidos y quesos.

