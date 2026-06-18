BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU DE PENNAUTIER Pennautier
BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU DE PENNAUTIER Pennautier mercredi 19 août 2026.
Pennautier
BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU DE PENNAUTIER
Pennautier Aude
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.
Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire… animaux admis.
Rendez-vous à 10h au restaurant La Table du Château de Pennautier, balade accompagnée sur le thème Découverte du Cabardès , suivie d’une dégustation de vins du domaine 3 cuvées.
Le plus de la balade Visite guidée de l’intérieur du Château de Pennautier, classé Monument Historique
Assiette vigneronne Planches de charcuteries et fromages.
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Pennautier 11610 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74
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English :
As part of the “Balades vigneronnes” (Wine Tours) organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and certified by Vignobles & Découvertes. Reservations are required 24 hours in advance through the Grand Carcassonne Tourist Office.
Tips: Be sure to bring hats, walking shoes (closed-toe), a bottle of water, sunscreen… pets are welcome.
Meet at 10 a.m. at the restaurant La Table du Château de Pennautier, for a guided walk themed “Discovering the Cabardès,” followed by a wine tasting featuring three vintages from the estate.
The highlight of the tour: A guided tour of the interior of the Château de Pennautier, designated a “Historic Monument.”
Winemaker’s platter: Platters of cold cuts and cheeses.
L’événement BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU DE PENNAUTIER Pennautier a été mis à jour le 2026-06-18 par