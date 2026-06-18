Montirat

BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE CALMEL ET JOSEPH

Montirat Aude

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.

Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire…

Animaux admis.

Rendez-vous à 10h30 au Domaine Calmel et Joseph, balade accompagnée sur le thème La vigne dans son écosystème (polyculture en bio) , suivie d’une dégustation de vins du domaine.

Le plus de la balade Niché dans une vallée entre les contreforts du Val de Dagne, de l’Alaric et des Hautes Corbières, le domaine offre un cadre naturel spectaculaire. A seulement quelques minutes de la Cité de Carcassonne et du Canal du Midi.

Assiette vigneronne (produits locaux olives, tapenades, chips, pain, fromage, crackers, saucissons, melon, tomates, gâteaux sucrés.

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Montirat 11800 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74

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English :

As part of the Balades vigneronnes organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and awarded the Vignobles & Découvertes label. Reservations required, 24 hours in advance, with the Grand Carcassonne Tourist Office.

Advice: please bring hats, walking shoes (closed), bottle of water, sun cream…

Pets allowed.

Meet at 10:30 a.m. at Domaine Calmel et Joseph for a guided walk on the theme of The vine in its ecosystem (organic polyculture) , followed by a tasting of estate wines.

Bonus: Nestled in a valley between the Val de Dagne, Alaric and Hautes Corbières foothills, the estate offers a spectacular natural setting. Just a few minutes from the Cité de Carcassonne and the Canal du Midi.

Assiette vigneronne (local produce: olives, tapenades, chips, bread, cheese, crackers, sausages, melon, tomatoes, sweet cakes).

L’événement BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE CALMEL ET JOSEPH Montirat a été mis à jour le 2026-06-18 par