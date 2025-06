BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE DES HOMS Rieux-Minervois 30 juillet 2025 10:00

Aude

Rendez-vous à 10h au Domaine des Homs, balade accompagnée sur le thème « Au Gré des vignes », suivie d’une dégustation de vins du domaine.

Le plus de la balade Devenez acteur et protecteur de l’environnement tout en savourant les vins. Découverte naturelle, sentier aménagé de balade, expérience gustative.

Assiette vigneronne en 3 temps selon l’envie du vigneron apéritif-plat-dessert

Nombre de cuvées à déguster 5 cuvées.

Participants 8 minimum– 30 maximum

Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.

Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire… animaux non-admis.

Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74

English :

Meet at 10am at Domaine des Homs for a guided walk on the theme of « Au Gré des vignes », followed by a tasting of estate wines.

The best part of the walk: Become an actor and protector of the environment while enjoying the wines. Natural discovery, walking trail, tasting experience.

Winegrower’s platter: 3 courses according to the winemaker’s wishes: aperitif-main course-dessert

Number of cuvées to taste: 5 cuvées.

Participants: 8 minimum? 30 maximum

As part of the Balades vigneronnes organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and awarded the Vignobles & Découvertes label. Reservations required, 24 hours in advance, with the Grand Carcassonne Tourist Office.

Advice: Please bring hats, walking shoes (closed), bottle of water, sun cream… Pets are not allowed.

German :

Treffpunkt um 10 Uhr in der Domaine des Homs, begleiteter Spaziergang zum Thema « Au Gré des vignes », gefolgt von einer Weinprobe des Weinguts.

Das Plus des Spaziergangs: Werden Sie zum Akteur und Schützer der Umwelt, während Sie die Weine genießen. Natürliche Entdeckung, angelegter Wanderweg, Geschmackserlebnis.

Winzerteller: in 3 Schritten nach Lust und Laune des Winzers Aperitif-Hauptspeise-Dessert

Anzahl der zu verkostenden Cuvées: 5 Cuvées.

Teilnehmer: 8 mindestens? 30 maximal

Im Rahmen der vom Fremdenverkehrsamt Grand Carcassonne organisierten und mit dem Label Vignobles & Découvertes ausgezeichneten Weinwanderungen. Reservierung 24 Stunden im Voraus beim Fremdenverkehrsamt Grand Carcassonne erforderlich.

Tipps: Denken Sie an Hüte, Wanderschuhe (geschlossen), Wasserflasche, Sonnencreme… Tiere sind nicht erlaubt.

Italiano :

Appuntamento alle 10 al Domaine des Homs per una passeggiata guidata sul tema « Au Gré des vignes », seguita da una degustazione dei vini della tenuta.

La parte migliore della passeggiata: diventare un protettore attivo dell’ambiente mentre si gustano i vini. Una scoperta naturale, una passeggiata lungo un sentiero, un’esperienza di degustazione.

Piatto del vignaiolo: 3 portate secondo i desideri del vignaiolo: aperitivo-primo piatto-dessert

Numero di annate da degustare: 5 annate.

Partecipanti: minimo 8? 30 massimo

Nell’ambito delle Passeggiate dei Vignaioli organizzate dall’Ufficio del Turismo della Grand Carcassonne e premiate con il marchio Vignobles & Découvertes. Deve essere prenotata con 24 ore di anticipo presso l’Ufficio del Turismo della Grand Carcassonne.

Consigli: Ricordate di portare con voi cappelli, scarpe da trekking (chiuse), una bottiglia d’acqua, una crema solare, ecc.

Espanol :

Cita a las 10 h en el Domaine des Homs para un paseo guiado sobre el tema « Au Gré des vignes », seguido de una degustación de los vinos de la finca.

Lo mejor del paseo: conviértase en un protector activo del medio ambiente mientras disfruta de los vinos. Un descubrimiento natural, un paseo por un sendero, una experiencia de degustación.

Plato del viticultor: 3 platos según los deseos del viticultor: aperitivo-plato principal-postre

Número de añadas a degustar: 5 añadas.

Participantes: 8 mínimo? 30 máximo

En el marco de los Paseos de los Viticultores organizados por la Oficina de Turismo de Grand Carcassonne y galardonados con la etiqueta Vignobles & Découvertes. Reserva obligatoria con 24 horas de antelación en la Oficina de Turismo de Grand Carcassonne.

Consejos: no olvide llevar sombrero, calzado de senderismo (cerrado), una botella de agua, crema solar, etc. No se admiten animales de compañía.

