Balad’Expo 10 ans de reconstitution historique au Manoir de La Cour

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-04

Cette exposition vous propose de revivre à travers une sélection photographique, 10 ans de reconstitution historique au Manoir de La Cour.

Dès l’ouverture au public du Manoir de La Cour en avril 2016, l’association de reconstitution historique la Confrérie de la Quintefeuille est venue présenter au public la vie quotidienne au début du 15e siècle. L’année suivante, en 2017, étaient créés les Rendez-vous du Moyen Âge, journées d’animation sur des thématiques précises.

Loin des clichés dont la période médiévale est affublée, les Rendez-vous du Moyen Âge ont été conçus pour sortir de cette image moyenâgeuse et mettre en lumière une période longue, riche, complexe, colorée et passionnante.

59 Rendez-vous du Moyen Âge ont été organisés au Manoir de La Cour depuis 2017, réunissant plus de 10 000 visiteurs, des passionnés d’histoire médiévale aux curieux, en passant par le public en quête d’une sortie divertissante.

Cette exposition vous propose de revivre à travers une sélection photographique, 10 ans de reconstitution historique au Manoir de La Cour. L’occasion de découvrir la variété des thématiques et des époques abordées.

> En partenariat avec l’A2P72

> Accessible librement dans les jardins du Manoir de La Cour .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

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English :

Through a selection of photographs, this exhibition lets you relive 10 years of historical re-enactment at the Manoir de La Cour.

L’événement Balad’Expo 10 ans de reconstitution historique au Manoir de La Cour Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72