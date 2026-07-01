Baladez-vous dans un espace naturel, Pelouse de l’Echelle, Sommeval

Informations pratiques

Baladez-vous dans un espace naturel 19 et 20 septembre Pelouse de l’Echelle Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir un espace naturel de 4 hectares, sur lequel se trouvent de nombreuses espèces floristiques et faunistiques patrimoniales.

Pelouse de l’Echelle 10320 Sommeval Sommeval 10320 Aube Grand Est 06 07 04 01 63 La Pelouse de l’Echelle comprend 15 espèces différentes d’orchidées et le sentier de loup avec trois circuits de 5, 10 et 15 km.

Depuis 2002, un partenariat a été passé avec le Conservatoire d’Espace Naturel pour protéger et gérer cet espace et ses espèces. Pour préserver sa biodiversité, un pâturage de moutons était créé, puis depuis 2016, une association locale installe deux ânesses entre août et octobre sur l’espace.

La Société Auboise de Botanique existe depuis 1997. C’est une association à caractère scientifique et pédagogique qui est là pour apporter des connaissances au niveau local et régional dans le domaine de la botanique (flore, faune, végétation, champignons…). Elle intervient aussi pour sensibiliser le public à la sauvegarde des espaces naturels et des espèces menacées.

Venez découvrir un espace naturel de 4 hectares, sur lequel se trouvent de nombreuses espèces floristiques et faunistiques patrimoniales.

© R. Laurent