Balad’Humour Visite désorganisée Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac 3 juillet 2025 14:30

Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-07-03 14:30:00

Dans le cadre du Festival Humour et Vigne, participez à la Balad’humour, une visite « désorganisée » du terroir viticole charentais.

Partez pour un tour de ville à pied avec pour fil conducteur la Biennale Humour et Vigne et les dessins qui la composent.

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29

English :

As part of the Humour et Vigne Festival, take part in the Balad’humour, a « disorganized » tour of the Charente wine-growing region.

Set off on a walking tour of the town, focusing on the Biennale Humour et Vigne and the drawings that make it up.

German :

Nehmen Sie im Rahmen des Festivals Humour et Vigne an der Balad’humour teil, einem « unorganisierten » Rundgang durch das Weinbaugebiet der Charente.

Begeben Sie sich zu Fuß auf einen Rundgang durch die Stadt, wobei die Biennale Humour et Vigne und die Zeichnungen, aus denen sie besteht, als roter Faden dienen.

Italiano :

Nell’ambito del Festival Humour et Vigne, partecipate al Balad’humour, un tour « disorganizzato » della regione vinicola della Charente.

Partite per un tour a piedi della città che ha come tema principale la Biennale dell’Umorismo e della Vigna e i disegni che la compongono.

Espanol :

En el marco del Festival Humour et Vigne, participe en el Balad’humour, un recorrido « desorganizado » por la región vitícola de Charente.

Emprenda un recorrido a pie por la ciudad, con la Bienal del Humor y la Viña y los dibujos que la componen como hilo conductor.

