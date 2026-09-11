BALADONS PATRIMOINE : LESPIGNAN, ENTRE DEUX ÉTANGS Colombiers
dimanche 18 octobre 2026 · Colombiers
Informations pratiques
Colombiers
BALADONS PATRIMOINE : LESPIGNAN, ENTRE DEUX ÉTANGS
Avenue de Lespignan Colombiers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Partez à la découverte des paysages et du patrimoine de Lespignan lors d’une balade conviviale entre étangs, chemins de campagne et paysages méditerranéens !
Au fil d’un parcours d’environ 9 km, laissez-vous guider à travers les paysages typiques de Lespignan, le temps d’une matinée placée sous le signe de la découverte, de la nature et du partage.
Partez à la découverte des paysages et du patrimoine de Lespignan lors d’une balade conviviale entre étangs, chemins de campagne et paysages méditerranéens !
Au fil d’un parcours d’environ 9 km, laissez-vous guider à travers les paysages typiques de Lespignan, le temps d’une matinée placée sous le signe de la découverte, de la nature et du partage.
Difficulté : 1/5 — une balade facile et accessible, idéale pour prendre le temps d’observer, d’échanger et de profiter pleinement des paysages et du patrimoine local.
À prévoir :
• Un pique-nique
• Des chaussures de marche
• De l’eau en quantité suffisante
• Casquette et crème solaire
• Des bâtons de marche si vous le souhaitez
• Et surtout… votre bonne humeur !
Les petits + :
Rendez-vous à 9h15 pour l’accueil café
Dégustation de vins incluse pendant le pique-nique
Les chiens sont les bienvenus s’ils sont tenus en laisse. Merci de nous le signaler avant la balade. .
Avenue de Lespignan Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out to discover the landscapes and heritage of Lespignan on a leisurely stroll through ponds, country paths, and Mediterranean scenery!
Over the course of a roughly 9-km hike, let us guide you through the characteristic landscapes of Lespignan for a morning dedicated to exploration, nature, and fellowship.
L’événement BALADONS PATRIMOINE : LESPIGNAN, ENTRE DEUX ÉTANGS Colombiers a été mis à jour le 2026-09-11 par 34 – OT LA DOMITIENNE
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