BALADONS PATRIMOINE : LESPIGNAN, ENTRE DEUX ÉTANGS Colombiers

Informations pratiques

Colombiers

BALADONS PATRIMOINE : LESPIGNAN, ENTRE DEUX ÉTANGS

Avenue de Lespignan Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Partez à la découverte des paysages et du patrimoine de Lespignan lors d’une balade conviviale entre étangs, chemins de campagne et paysages méditerranéens !

Au fil d’un parcours d’environ 9 km, laissez-vous guider à travers les paysages typiques de Lespignan, le temps d’une matinée placée sous le signe de la découverte, de la nature et du partage.

Partez à la découverte des paysages et du patrimoine de Lespignan lors d’une balade conviviale entre étangs, chemins de campagne et paysages méditerranéens !

Au fil d’un parcours d’environ 9 km, laissez-vous guider à travers les paysages typiques de Lespignan, le temps d’une matinée placée sous le signe de la découverte, de la nature et du partage.

Difficulté : 1/5 — une balade facile et accessible, idéale pour prendre le temps d’observer, d’échanger et de profiter pleinement des paysages et du patrimoine local.

À prévoir :

• Un pique-nique

• Des chaussures de marche

• De l’eau en quantité suffisante

• Casquette et crème solaire

• Des bâtons de marche si vous le souhaitez

• Et surtout… votre bonne humeur !

Les petits + :

Rendez-vous à 9h15 pour l’accueil café

Dégustation de vins incluse pendant le pique-nique

Les chiens sont les bienvenus s’ils sont tenus en laisse. Merci de nous le signaler avant la balade. .

Avenue de Lespignan Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to discover the landscapes and heritage of Lespignan on a leisurely stroll through ponds, country paths, and Mediterranean scenery!

Over the course of a roughly 9-km hike, let us guide you through the characteristic landscapes of Lespignan for a morning dedicated to exploration, nature, and fellowship.

L’événement BALADONS PATRIMOINE : LESPIGNAN, ENTRE DEUX ÉTANGS Colombiers a été mis à jour le 2026-09-11 par 34 – OT LA DOMITIENNE