Participez à ces randonnées qui conjuguent nature et culture sur les sentiers des villages de La Domitienne, hors des sentiers battus. Anaïs vous contera le patrimoine historique et Victoria vous dévoilera les petits secrets de la faune et la flore locales. Une escapade de moins de 10kms avec une halte pique-nique (tiré du sac) agrémentée d’une dégustation de vins locaux. L’histoire locale n’aura plus de secret pour vous ! Prévoir crème solaire, suffisamment d’eau, chaussures de marche, lunettes de soleil, chapeau et lotion anti-moustiques. Les balades patrimoine se déroulent les dimanches de 9h30 à 13h30. .

Rue des Lavoirs

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

English :

Take part in these off-the-beaten-track hikes that combine nature and culture along the paths of the villages of La Domitienne. Anaïs will tell you all about the historical heritage, and Victoria will reveal the little secrets of the local flora and fauna.

German :

Nehmen Sie an diesen Wanderungen teil, die Natur und Kultur auf den Pfaden der Dörfer von La Domitienne abseits der ausgetretenen Pfade miteinander verbinden. Anaïs wird Ihnen das historische Erbe erzählen und Victoria wird Ihnen die kleinen Geheimnisse der lokalen Flora und Fauna enthüllen.

Italiano :

Partecipate a queste passeggiate che uniscono natura e cultura lungo i sentieri dei villaggi di La Domitienne, fuori dai sentieri battuti. Anaïs vi racconterà il patrimonio storico e Victoria vi svelerà i piccoli segreti della flora e della fauna locali.

Espanol :

Participe en estos paseos que combinan naturaleza y cultura por los senderos de los pueblos de La Domitienne, fuera de los caminos trillados. Anaïs le contará todo sobre el patrimonio histórico y Victoria le revelará los pequeños secretos de la flora y la fauna locales.

