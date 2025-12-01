Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Parking du complexe sportif Roger Treillé Paron

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Parking du complexe sportif Roger Treillé Paron mardi 30 décembre 2025.

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

Parking du complexe sportif Roger Treillé Avenue du Stade Paron Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 13:30:00
fin : 2025-12-30

Date(s) :
2025-12-30

Circuit de 12km avec 225m de dénivelé positif cumulé.   .

Parking du complexe sportif Roger Treillé Avenue du Stade Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

English :

German : Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

Italiano :

Espanol :

L’événement Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Paron a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Sens et Sénonais